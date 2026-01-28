"Совет мира" Трампа назвал Белоруссию одной из стран-учредителей

Белоруссия стала одной из стран-учредителей создаваемого президентом США Дональдом Трампом «Совета мира» по Газе и получила официальную благодарность от организации.

Об этом сообщили в официальном аккаунте совета в соцсети X.

«Совет мира» приветствует Белоруссию в качестве одного из учредителей нашей растущей международной организации», — говорится в заявлении.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал документ о вступлении республики в этот совет. Инициатива Трампа направлена на урегулирование кризиса в секторе Газа.

До этого Лукашенко назвал враньем сообщения о взносах в $1 млрд для членов «Совета мира».