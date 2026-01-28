Трамп назвал мошенницей конгрессвумен, которую обрызгали из шприца во время выступления

Президент США Дональд Трамп высказался об инциденте с конгрессвумен от Миннесоты Ильхан Омар. Он заявил, что нападение на нее могло быть инсценировано. В интервью ABC News он назвал Омар «мошенницей» и допустил, что она сама нанесла на себя спрей во время выступления в Миннеаполисе.

Комментарии Трампа последовали после того, как Омар столкнулась с агрессивным протестующим во время встречи с избирателями, где она призывала к отставке министра внутренней безопасности Кристи Ноэм. При этом Трамп отметил, что не видел записи произошедшего.

«Я не думаю о ней. Я считаю ее мошенницей. Я на самом деле не думаю об этом. Могу предположить, зная ее, что она нанесла на себя спрей», — заявил он, отвечая на вопрос журналиста.

Во время выступления Омар к ней подбежал 55-летний мужчина, который брызнул в нее неизвестной жидкостью из шприца. После этого нападавший потребовал ее отставки, заявив, что она «раздирает Миннесоту на части». Мужчину сразу же скрутила охрана.

Личность подозреваемого на Ильхан Омар установлена, передает издание Daily Mail. Протестующего позже опознали как 55-летнего Энтони Дж. Казмерчака.