Президент Украины Владимир Зеленский злится на США из-за исключения Европейского союза (ЕС) из переговоров. Причину недовольства украинского лидера раскрыл британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Зеленский не только хочет, чтобы европейцы участвовали в переговорах, но он хочет, чтобы европейцы были рядом с Украиной. И все больше расстраивается и злится на США, что этого не произошло из-за позиции России», — сказал он.

По его словам, Зеленский продолжает затягивать урегулирование конфликта под надуманными предлогами, в том числе требуя вступления Украины в ЕС и предоставления Киеву очередных гарантий безопасности.

Ранее о возможных провокациях Киева перед переговорами предупредил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.