Польша обвинила Илона Маска в «военных преступлениях» из-за России

Глава МИД Польши Радослав Сикорский обвинил американского миллиардера Илона Маска в помощи России и «военных преступлениях». Об этом он написал на своей странице в принадлежащей Маску соцсети Х.

Министр прокомментировал пост американского Института изучения войны (ISW) о том, что Российская армия использует созданную Маском систему спутникового интернета Starlink для запуска дронов по Украине.

«Эй, крутой парень Маск, почему бы тебе не остановить россиян от использования Starlink для наведения ударов по украинским городам. Заработок на военных преступлениях может серьезно ударить по твоему бренду», — написал он.

Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров подтвердил запуск Россией дронов с помощью Starlink.