ЕК отреагировала на заговор Зеленского и Тихановской против Лукашенко

У Европейской комиссии (ЕК) нет мнения о планах президента Украины Владимира Зеленского и бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской по международному уголовному преследованию белорусского лидера Александра Лукашенко.

© GEORGE CHRISTOPHOROU/EPA/TACC

С таким заявлением выступила Европейская служба внешних связей в ответ на запрос «Ленты.ру».

«У нас нет комментариев о заявлениях украинского правительства о проведении подобного расследования», — сообщили в дипломатическом ведомстве Европейского союза (ЕС).

Евродипломаты прокомментировали информацию украинского издания «Европейская правда» о планах Зеленского и Тихановской начать уголовное преследование Лукашенко с целью исключить любые договоренности Запада с белорусским лидером. В ЕК также отказались говорить о возможности введения новых ограничений против властей Белоруссии.

Ранее Совет ЕС расширил санкционные критерии в отношении белорусских граждан и юридических лиц под предлогом якобы гибридных угроз странам-членам Евросоюза со стороны Минска. Поводом для решения стало появление в небе Литвы воздушных шаров с якобы контрабандой из Белоруссии.