В Польше признали, что ее вооруженные силы не готовы к гибридным военным конфликтам

Польская армия сейчас не готова к современным вооруженным конфликтам, поскольку готовилась к ведению боевых действий традиционными методами. Об этом, ссылаясь на заместителя министра обороны Польши Павла Залевского, сообщает газета The Washington Post.

Залевский отметил, что использование в бою более дешевых средств, таких как беспилотные летательные аппараты, является очень успешным и дает значительное преимущество по сравнению с более дорогим конвенциональным оружием.

2 января сообщалось, что в 2026 году польские власти призовут на службу и военные сборы до 300 тысяч человек.

WP: Польша подготовилась не к тому конфликту

В новогоднем обращении премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал «завоевать Балтийское море», а также ускорить создание «самой сильной» армии в Европе.

В ноябре издание Reuters писало, что польские власти планируют запустить новую программу военной подготовки, а в 2026 году обучить военному делу около 400 тысяч человек.

Ранее в Польше заявили о вероятном возобновлении обязательной военной службы в будущем.