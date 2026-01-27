Уличное освещение ограничат в Киевской области из-за блэкаута

Уличное освещение ограничат в городах Киевской области на фоне длительных отключений электричества.

Об этом заявил глава областной госадминистрации Николай Калашник.

«Общины должны принять ряд кризисных решений: ограничить освещение улиц, общественных мест в зданиях, а в подъездах с несколькими лифтами оставить в работе один», — написал Калашник в соцсетях.

Он отметил, что, по подсчётам энергетиков, такие меры позволяют сэкономить десятки мегаватт электроэнергии.

Ранее первый вице-премьер — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в Киеве в настоящее время остаются 710 тыс. обесточенных потребителей.