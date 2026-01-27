Гренландия поддержала идею операции НАТО «Арктический часовой»

Гренландия не возражает против проведения на своей территории совместной военной операции стран НАТО и США под названием «Арктический часовой», направленной на укрепление безопасности в Арктике. Об этом сообщает издание USA Today со ссылкой на гренландского министра бизнеса, торговли, минеральных ресурсов, юстиции и гендерного равенства Нааю Натаниэльсен.

По ее словам, у властей Гренландии «не будет проблем» с инициативой альянса по размещению постоянной миссии в регионе. Рассматриваемая операция должна стать частью усилий НАТО по усилению присутствия в Арктике и обеспечению безопасности в северных широтах.

Ранее в МИД Великобритании заявили о поддержке идеи запуска операции «Арктический часовой». В Лондоне отметили, что миссия по своему формату может быть сопоставима с операциями «Балтийский часовой» и «Восточный страж» и будет направлена на усиление сил альянса на Крайнем Севере. Предполагается, что зона действия операции охватит Гренландию, Исландию, Финляндию, а также ключевые морские маршруты в арктическом регионе, передает «Радиоточка НСН».