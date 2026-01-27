В ООН сделали заявление о «ядерной полуночи»

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик призвал ядерные страны к разоружению из-за «ядерной полуночи». Об этом сообщает РИА Новости.

Комментируя новую отметку на «Часах Судного дня» Дюжаррик заявил, что мировому сообществу необходимо «откатиться» хотя бы на одну секунду — сейчас часы показывают 85 секунд до ядерной катастрофы. Этот показатель является рекордно пессимистическим.

«На всех государствах-членах, особенно на ядерных державах, лежит ответственность вернуться на путь ядерного разоружения, снижения напряженности, чтобы мы могли отодвинуть стрелки "Часов Судного дня" хотя бы до 86 секунд», — заявил он.

Напомним, что «Часы Судного дня» символически отмечают время, которое осталось до «ядерной полуночи» — ядерного конфликта между странами. Оставшееся на часах время символизирует мировую напряженность.

27 января «Часы Судного дня» были переведены на рекордную отметку — 85 секунд до полуночи.