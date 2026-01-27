В Гренландии удивились словам Трампа о переговорах

Правительство Гренландии «ничего не получало» после слов президента США Дональда Трампа о переговорах. Свое удивление по этому поводу выразила гренландский министр бизнеса, торговли, минеральных ресурсов, юстиции и гендерного равенства Наая Натаниэльсен в интервью USA Today.

«Правительству "ничего не было представлено" после неспокойной дипломатической недели, в ходе которой Трамп отступил от своих угроз взять под контроль арктический остров силой и заявил о намерении продолжать переговоры», — указано в сообщении.

По словам министра, власти Гренландии смогли провести переговоры с НАТО уже после того, как генеральный секретарь альянса Марк Рютте обсудил гренландский вопрос с Трампом.

Ранее президент США дал положительную оценку ситуации вокруг Гренландии. «Ситуация с Гренландией развивается и правда хорошо», — отметил Трамп.