СМИ: США предлагают Украине подписать соглашение с Россией в обмен на гарантии
Вашингтон предложил Киеву подписать мирное соглашение с Москвой — только так Украина сможет получить американские гарантии безопасности.
Об этом в среду, 28 января, сообщили в Reuters.
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, в свою очередь, заявил, что вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса — верный путь к миру.
Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига также сообщил, что Украина подпишет с США 20-пунктное соглашение об урегулировании конфликта. Отдельно американская сторона подпишет документ с Россией. При этом подписи Европейского союза (ЕС) не будет.
27 января президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что урегулирование конфликта на Украине находится «на подходе». По его словам, кровопролитие в конфликте необходимо остановить.