СМИ: США предлагают Украине подписать соглашение с Россией в обмен на гарантии

Вашингтон предложил Киеву подписать мирное соглашение с Москвой — только так Украина сможет получить американские гарантии безопасности.

Об этом в среду, 28 января, сообщили в Reuters.

— Соединенные Штаты заявили Украине, что те должны подписать мирное соглашение с Россией, чтобы получить гарантии безопасности со стороны США, — добавили в материале.

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, в свою очередь, заявил, что вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса — верный путь к миру.

Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига также сообщил, что Украина подпишет с США 20-пунктное соглашение об урегулировании конфликта. Отдельно американская сторона подпишет документ с Россией. При этом подписи Европейского союза (ЕС) не будет.

27 января президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что урегулирование конфликта на Украине находится «на подходе». По его словам, кровопролитие в конфликте необходимо остановить.