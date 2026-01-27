Посольство РФ призвало Канаду опубликовать списки укрывшихся в стране нацистов

Российское посольство в Канаде в Международный день памяти жертв Холокоста призвало правительство этой страны опубликовать составленный властями в 1980-х годах доклад об укрывающихся на канадской территории лицах, которые подозреваются в совершении военных преступлений в годы Второй мировой войны.

© Zuma / ТАСС

"В этот день во многих государствах, включая Канаду, проходят памятные церемонии, звучат призывы хранить память и извлекать уроки из прошлого. Эти уроки на деле означают готовность властей ряда стран откровенно поговорить о трудных, неудобных и намеренно отодвигаемых фактах. Именно поэтому в этот день мы вновь обращаемся к докладу [Жюля] Дешена - документу, фиксирующему факты послевоенного укрытия на территории Канады нацистских преступников и их пособников", - говорится в сообщении посольства.

В заявлении диппредставительства отмечается, что Канада была участницей антигитлеровской коалиции и ее граждане внесли значительный вклад в разгром нацизма. По этой причине, подчеркнули российские дипломаты, Оттава несет особую ответственность за уважение исторической правды.

"Его рассекречивание - вопрос исторической честности, который нельзя откладывать бесконечно. Признание прошлого - моральный долг Оттавы перед жертвами, выжившими и будущими поколениями", - говорится в сообщении.

Комиссия Жюля Дешена в 1986-1987 годы провела расследование в отношении лиц, подозреваемых в совершении военных преступлений во время Второй мировой войны и укрывшихся в Канаде. Большая часть доклада, в том числе списки военных преступников, не была обнародована.

Ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. В этот день в 1945 году Красная армия освободила концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим), расположенный на территории Польши. Термин "Холокост" (от древнегреческого слова holocaustosis - "всесожжение", "уничтожение огнем") получил распространение в 1950-х благодаря книгам писателя Эли Визеля, бывшего узника Освенцима. Так он назвал массовое уничтожение евреев нацистами. По оценкам историков, жертвами Холокоста стали более 6 млн евреев.