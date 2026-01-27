МИД Украины: мирных соглашений будет два, подписи ЕС не будет

США готовит два отдельных мирных соглашения — с Киевом и Москвой. Подписания планируются без участия ЕС в качестве стороны договора. Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига.

«США подпишут документ с Украиной, и США подпишут документ с РФ. Подписи ЕС там не будет, но Европа участвует в мирном процессе», — заявил министр.

Его слова приводит «Европейская правда».

Министр отметил, что впервые в этих обсуждениях официально используется термин «гарантии безопасности» в отношении украинского государства. По его словам, речь идет не о политических декларациях, а о формализованных обязательствах с прописанными инструментами реагирования в случае новой угрозы. Сибига добавил, что текст украинско-американского документа уже структурирован по блокам и проходит финальную юридическую и политическую выверку сторонами.

Среди ключевых элементов будущих соглашений, по словам министра, рассматривается присутствие на территории Украины иностранных военных контингентов в согласованных форматах. Он указал, что обсуждается так называемый «пакет сдерживания». В него входят меры по наращиванию оборонного потенциала, координация поставок вооружений и создание долгосрочных механизмов поддержки украинской армии.

Ранее Сибига заявил, что Венгрия остается единственным политическим препятствием на пути Киева к членству в ЕС. По его мнению, правительство премьер-министра Виктора Орбана не только сдерживает общеевропейские решения по Украине, но и ограничивает интеграцию венгерского меньшинства, проживающего на украинской территории, в «общее европейское пространство».