Зеленский рассказал о «хороших сигналах» по давлению на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из Европы поступают «хорошие сигналы» о готовности Европы «давить» на Россию ради завершения конфликта на Украине. Видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.

«И давление на Россию должно быть. Мы сейчас получаем хорошие сигналы из Европы о готовности европейцев более активно давить на агрессора», — сказал Зеленский.

По его словам, давление должно оказываться на танкерный флот и нефтяную инфраструктуру. Такое развитие событий, считает украинский лидер, «поможет всей Европе», поскольку доходы Москвы будут урезаны.

Он также заявил о якобы проблемах с бюджетом в РФ. Все это хорошие сигналы, чтобы «мир все же наступил», заявил президент Украины.

До этого посол Украины в Германии Алексей Макеев призвал изменить мышление и давить на Россию с помощью санкций и военной поддержки Киева, чтобы она тоже была готова к уступкам в переговорном процессе. По его словам, справедливым был бы вопрос о том, «к каким территориальным уступкам и компромиссам готова Россия после одиннадцати лет войны с Украиной».

