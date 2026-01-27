В Китае предупредили о последствиях заражения вирусом Нипах

Заражение вирусом Нипах, по данным медиков, может привести к коме, эпилепсии, поражению нервной системы, передает центральное телевидение Китая (CCTV).

На прошлой неделе The Economic Times предупредила о вспышке вируса Нипах в индийском штате Западная Бенгалия в районе Калькутты. Подтверждено пять случаев заражения.

Глава третьей Народной больницы города Шэньчжэнь Лу Хунчжоу в своей научной работе отметил, что на начальных стадиях заражения симптомы вируса напоминают атипичную пневмонию, проявляясь в виде болей в горле, тошноты и повышенной утомляемости.

Впоследствии, заметил исследователь, возможно развитие острого респираторного дистресс-синдрома, а в отдельных случаях и сепсиса.

В России оценили перспективы создания вакцины от индийского вируса Нипах

Главный врач инфекционного отделения одной из ведущих китайских больниц Юй Кан рассказал, в свою очередь, что Нипах способен оказывать негативное воздействие на центральную нервную систему, вызывая острый энцефалит и отек головного мозга.

Медик уточнил, что в течение 1-2 суток после заражения возможно наступление комы, возникновение эпилептических припадков или развитие необратимых повреждений нервной системы.

Вместе с тем, подчеркнули эксперты, риск распространения вируса на территории Китая невелик.

Ранее официальный представитель ВОЗ в Женеве Тарик Жазаревич сообщил, что в мире возможно дальнейшее распространение вируса Нипах «из-за недостаточной изученности» заболевания.