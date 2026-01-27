В Кривом Роге люди перекрыли дорогу и трамвайные пути на фоне ситуации с электроэнергией и несоблюдением графиков.

Об этом пишет издание «СТРАНА.ua».

Местные жители рассказывают, что им дают свет на один-два часа в сутки.

Ранее сообщалось, что в части Одессы пропало электричество.

Первый заместитель председателя правительства Украины — глава Министерства энергетики Денис Шмыгаль назвал 22 января самым сложным днём для энергетики страны с 2022 года.

СМИ сообщали о протестах в Кривом Роге и Хмельницком, вызванных отключениями света.