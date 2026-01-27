Президент Польши Кароль Навроцкий признал факт освобождения нацистского концлагеря «Аушвиц-Биркенау» советскими солдатами, но при этом грубо исказил историю, обвинив СССР в причастности к Холокосту, пишет РИА Новости.

© ZUMA/ТАСС

Освенцим — комплекс немецких концентрационных лагерей и лагерей смерти, располагавшийся в 1940–1945 годах около города Освенцим, в 60 км к западу от Кракова.

В мировой практике принято использовать немецкое название «Аушвиц», а не польское «Освенцим», поскольку именно немецкое название использовалось нацистской администрацией.

Двадцать седьмого января отмечается 81-я годовщина освобождения немецкого нацистского концлагеря в Освенциме. В 2005 году ООН официально провозгласила этот день Международным днем памяти жертв Холокоста.

«Да. Эти семь тысяч [выживших узников концлагеря], которые были живы в 1945 году, освобождение и свободу увидели в лицах советских солдат. Но в то же время за стенами концентрационного лагеря «Аушвиц» их не ждала свобода», — пафосно заявил Навроцкий.

Глава Польши также повторил давно муссируемый польскими властями посыл «об ответственности Советского союза за начало Второй мировой войны, которое в итоге привело к трагедии Холокоста», отметили журналисты.

Так, в январе 2020 года экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий назвал СССР не освободителем, а «пособником нацистской Германии, виновником преступлений — до и после освобождения Освенцима».

Бывший глава правительства отметил также, что после завершения Второй мировой войны «беды Польши не закончились — она перенесла 45 лет невыносимый жизни в оккупации».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила тогда, что 600 тысяч советских солдат погибли при освобождении республики.

Кроме того, подчеркнула дипломат, благодаря СССР Польша получила по итогам Второй мировой войны ранее принадлежавшие Германии так называемые «возвращенные земли», вошла в число стран-учредителей ООН.

В 2023 году спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что СССР вложил в Польшу порядка 750 млрд долларов в пересчете на современные цены.