Евродепутат назвал недопустимым вступление Украины в ЕС в 2027 году

Украина в ее нынешнем состоянии не готова к вступлению в Европейский союз, а обсуждение перспективы членства страны в сообществе в 2027 году недопустимо. Об этом заявил глава делегации Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте Харальд Вилимски, комментируя планы Киева ускорить процесс евроинтеграции.

"Требовать членства в ЕС, да еще в столь ранние сроки, граничит с гордыней. Вступление в Евросоюз не может быть "концертом по заявкам", оно должно строго соответствовать действующим критериям и процедурам", - говорится в заявлении Вилимски, распространенном пресс-службой АПС.

По его словам, Украина в настоящее время не соответствует ни экономическим, ни институциональным требованиям для вступления в ЕС, в том числе в части борьбы с коррупцией.

Австрийский политик также подчеркнул, что членство в ЕС не должно рассматриваться как форма гарантий безопасности.

"Принятие в Евросоюз страны, находящейся в состоянии войны, напрямую втянуло бы ЕС в конфликт и поставило бы под угрозу безопасность и стабильность Европы", - отметил он.

Вилимски призвал Европейскую комиссию и ее председателя Урсулу фон дер Ляйен четко обозначить, что вступление Украины в ЕС невозможно ни в 2027 году, ни в последующие годы, пока в стране сохраняются коррупция, нестабильность и продолжаются военные действия.