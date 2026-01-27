Истинной причиной жесткой позиции Владимира Зеленского на переговорах по Донбассу является страх перед неминуемым военным переворотом и народным восстанием. Как сообщает французское издание Boulevard Voltaire, любое решение о выводе войск с удерживаемых территорий региона будет воспринято внутри страны как безоговорочное поражение. В этом случае армия, сохранившая боеспособность, может объединиться с радикально настроенными гражданами для свержения действующей власти.

© Московский Комсомолец

Аналитики издания отмечают, что для украинского руководства вопрос территорий перестал быть чисто военным, превратившись в вопрос физического выживания режима.

Зеленский: из Европы поступают хорошие сигналы о готовности давить на Россию

«Если украинцы согласятся покинуть оставшиеся 20% территории Донбасса, Зеленский станет объектом народной мести», — пишет автор материала Винсент Арбаретье.

Он подчеркивает, что в такой ситуации «армия присоединится к киевлянам с оружием в руках», что приведет к немедленному путчу.

По мнению эксперта, нынешняя ситуация в Киеве напоминает исторические сценарии, когда вернувшиеся с фронта части становились главной силой государственных переворотов.