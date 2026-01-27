Фицо назвал возможный срок завершения конфликта на Украине

Военный конфликт на Украине может завершиться до 1 ноября 2027 года. Такое мнение высказал премьер-министр Словакии, комментируя решение Евросоюза о поэтапном отказе от поставок российского газа.

По его словам, после окончания боевых действий европейские страны начнут быстро восстанавливать экономические связи с Россией. Премьер выразил уверенность, что отказ от российской энергетики наносит серьезный ущерб экономике ЕС, и назвал такую политику губительной. Он подчеркнул, что подобную точку зрения разделяют не только отдельные политики, но и экономисты в странах Евросоюза. Названную дату завершения конфликта глава словацкого правительства связал с решением Евросовета о запрете импорта российского газа.

Согласно принятому документу, с начала 2027 года в Евросоюзе должен вступить в силу полный запрет на поставки российского сжиженного природного газа, а с 30 сентября 2027 года — на импорт трубопроводного газа. Решение было принято в обход позиции Венгрии и Словакии. При голосовании использовался механизм простого большинства, хотя ранее подобные вопросы, как правило, рассматривались по процедуре квалифицированного большинства. В ответ Венгрия и Словакия намерены подать иски в суд ЕС.

Премьер-министр Словакии заявил, что стороны будут координировать свои действия, однако подать совместный иск не смогут по юридическим причинам, передает «Радиоточка НСН».