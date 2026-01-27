Фон дер Ляйен выдали невербальные знаки

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен демонстрирует признаки стресса на фоне напряженных отношений с главой евродипломатии Кайей Каллас, рассказал журналистам профайлер Руслан Панкратов. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По его словам, чиновница старается держаться максимально уверенно, однако ее манеры выдают желание доминировать и контролировать все вокруг.

Инцидент с Зеленским поставил фон дер Ляйен под шквал критики

Панкратов указал, что ее осанка напоминает военную, а мимика и жесты выглядят слишком отрепетированными.

Эксперт заметил, что это не естественная уверенность, а своеобразная броня, скрывающая внутреннее напряжение.

Ранее лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо охарактеризовал отношения между Каллас и фон дер Ляйен как грызню в «сумасшедшем доме».