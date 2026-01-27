Между Украиной и Венгрией разгорается новый скандал

МИД Венгрии вызвал посла Украины в Будапеште после того, как Владимир Зеленский призвал «дать подзатыльник каждому Виктору, который живет за счет денег Европы и в то же время пытается продавать европейские интересы». Об этом сообщает Index со ссылкой на слова министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

Как заявил Сийярто, власти Украины и конкретно Зеленский пытаются повлиять на исход выборов в Венгрии. Министр считает, что Киев собирается поддержать партию «Тиса», которая придерживается проукраинской позиции.

«Очевидно, они хотят, чтобы победила партия “Тиса”, потому что если партия “Тиса” выиграет выборы, то они немедленно дадут зеленый свет вступлению Украины в Европейский союз, немедленно скажут “да” Брюсселю, чтобы втянуть Венгрию в войну, и немедленно позволят Брюсселю забрать деньги венгерских людей на содержание украинского государства», — заявил Сийярто.

На этом фоне Венгрия передала послу Украины, что Будапешт «не потерпит, чтобы кто-либо вмешивался в венгерские парламентские выборы».

Ранее политический директор премьер-министра Венгрии заявил, что его страна «не даст денег на новый золотой унитаз Зеленского».