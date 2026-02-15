Удар по Пентагону 11 сентября: что тогда случилось на самом деле

События 11 сентября 2001 года стали одной из самых известных катастроф в современной истории. В публичном пространстве долгое время циркулировали ранние фотографии и неполные сведения, которые без технического контекста легко интерпретировать неверно. Однако сегодняшние данные позволяют достаточно точно понять, что именно произошло в Министерстве обороны США и почему картина разрушений выглядит именно так. Подробнее — в материале «‎Рамблера».

Столкновение самолета с Пентагоном: как это случилось?

Утром 11 сентября 2001 года захваченный пассажирский самолет Boeing 757 (рейс American Airlines 77) врезался в западное крыло Пентагона. Удар пришелся по недавно реконструированной части здания. Самолет двигался на высокой скорости и под небольшим углом к поверхности земли, что сразу определило характер повреждений.

Важно учитывать конструкцию самого здания. Пентагон — это не какой-то офисный комплекс. Он представляет собой массивное железобетонное сооружение с системой несущих колонн и перекрытий, спроектированное с учетом возможных ударных нагрузок еще в середине XX века.

Почему пробоина не повторяет форму самолета?

Один из самых частых вопросов связан с размерами пробоины во внешней стене. Теоретически, самолет должен был оставить контур, сопоставимый с размахом крыльев. Однако они им не соответствовали.

При столкновении с железобетонными колоннами самолет начал разрушаться еще до полного проникновения в здание. Крылья, выполненные из относительно легких конструкционных материалов, не пробили бетон как цельный объект, а деформировались и разрушались, передавая энергию в отдельные точки конструкции. Основная масса и наиболее жесткие элементы самолета — фюзеляж, двигатели и элементы шасси — продвинулись глубже внутрь здания.

Поэтому повреждения вместо симметричного контура самолета имеют вытянутую, неоднородную форму. Такой характер разрушений полностью соответствует законам механики и подтвержден инженерными расчетами.

Самые нелепые теории заговора

Источник внутреннего пролома в здании

Внутри здания действительно было зафиксировано отверстие меньшего диаметра, чем ожидалось бы от всего фюзеляжа. Это часто интерпретируется как доказательство удара ракеты. Однако инженерные отчеты указывают, что подобное повреждение могло быть вызвано отдельными массивными элементами самолета — прежде всего шасси или фрагментами двигателей.

При высокой скорости такие элементы сохраняют значительную кинетическую энергию и способны пробивать несколько внутренних перегородок, оставляя относительно локальные следы. Это обычное последствие в случае авиационной аварии в плотной застройке.

Сохраненные окна и особенности реконструкции крыла

Еще один аргумент связан с тем, что на фотографиях видны неразрушенные окна рядом с зоной удара. Однако западное крыло Пентагона к 2001 году прошло масштабную реконструкцию, в ходе которой были установлены усиленные противовзрывные окна.

Их задача заключалась в том, чтобы удерживать стекло и снижать распространение осколков и ударной волны. В результате часть окон действительно выдержала кратковременное воздействие давления и температуры, что зафиксировано в отчетах специалистов.

Обломки самолета: что было найдено на месте удара

Распространенное утверждение о полном отсутствии обломков не подтверждается документально. На месте происшествия были обнаружены фрагменты самолета, включая элементы фюзеляжа, детали с маркировкой авиакомпании и бортовой самописец. Существенная часть конструкции оказалась внутри здания или была разрушена пожаром.

Важно понимать: при ударе крупного самолета о капитальное сооружение на высокой скорости просто физически не могло остаться цельного корпуса. Самолет разрушился на мелкие и средние фрагменты, часть из которых быстро потеряла форму из-за огня и обрушений.

Частичное обрушение секции: причины

После удара и последовавшего пожара произошло частичное обрушение одной из секций здания. Это случилось примерно через двадцать минут после столкновения. Ключевой момент здесь в том, что обрушение было локальным, а не тотальным. Инженерные исследования показали, что основную роль сыграли повреждения несущих колонн и длительное воздействие огня, ослабившее бетон и металлические элементы.

