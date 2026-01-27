Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что после завершения конфликта на Украине «все побегут в Россию», чтобы делать бизнес. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ТА3.

По словам Фицо, он верит, что конфликт на Украине завершится к моменту вступления в силу запрета на импорт российского газа — это произойдет в 2027 году.

При этом словацкий премьер-министр считает, что сразу после окончания конфликта «все сломают себе ноги», стремясь отправиться в Россию на деловые переговоры.

«Когда закончится военный конфликт, все поломают себе ноги, так будут бежать в Россию делать бизнес», — заявил он.

