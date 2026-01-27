Трамп высказался о политических амбициях губернатора Калифорнии

Президент США Дональд Трамп удивился планам губернатора Калифорнии баллотироваться на президентский пост в 2028 году. Об этом он рассказал в интервью изданию The California Post.

По мнению Трампа, Ньюсом некомпетентен. Он добавил, что Калифорнии необходимо надлежащее руководство, которого действующий губернатор не может обеспечить.

До этого газета Newsweek со ссылкой на данные рынка прогнозов Polymarket сообщила, что шансы Ньюсома победить вице-президента Джей Ди Вэнса на гипотетических президентских выборах 2028 года возросли. Вэнс сохраняет лидерство с 27%, но губернатор Калифорнии с 20% занимает второе место, опережая других потенциальных кандидатов.

В октябре прошлого года Ньюсом заявил, что хочет стать кандидатом в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии на будущих выборах. Губернатор добавил, что ждет результатов промежуточных выборов, которые пройдут в ноябре 2026 года. По его словам, он также не рассматривает себя единственно возможным кандидатом от демократов.