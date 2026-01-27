Мерц заверил премьеров Дании и Гренландии в солидарности со стороны ФРГ

Канцлер Германии Фридрих Мерц провел встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и премьер-министром Гренландии Йенсом-Фредериком Нильсеном, в ходе которой заявил, что ФРГ "будет прилагать больше усилий для обеспечения безопасности на Крайнем Севере".

Встреча состоялась на полях ежегодной экономической конференции, которую организует в Берлине газета Die Welt. В ходе переговоров основное внимание было уделено нынешней ситуации вокруг Гренландии.

"Европа проснулась. Наше европейское единство способствовало успешным переговорам по Гренландии. Германия как партнер по НАТО усилит свои обязательства по обеспечению безопасности на Крайнем Севере. Я заверил в этом Метте Фредериксен и Йенса-Фредерика Нильсена", - написал Мерц в X.

24 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ходе своего визита в столицу Гренландии Нуук в качестве знака поддержки острова королевством заявила, что Дания обратилась к Североатлантическому альянсу с просьбой уделить Арктическому региону приоритетное внимание.

Трамп 21 января после переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что появились контуры сделки по Гренландии. Как сообщил портал Axios, предложенный Рютте президенту Трампу проект договоренности предусматривает сохранение суверенитета Дании над Гренландией и обновление условий подписанного в 1951 году соглашения об обороне острова. Это позволит США создавать там военные базы и "зоны обороны", если НАТО сочтет это необходимым.