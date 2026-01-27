Ученые перевели стрелки часов Судного дня ближе к "ядерной полуночи"

Ученые перевели стрелки символических часов Судного дня ближе к "ядерной полуночи". Теперь часы показывают 85 секунд до полуночи или 23:58:35. Об этом сообщил экспертный совет журнала "Бюллетень ученых-атомщиков" во время прямой трансляции на YouTube.

© ТАСС/AP

Изменение положения стрелок подразумевает, что мир стал чуть ближе к глобальной катастрофе.

Последний раз ученые переводили стрелки часов в 2025 году из-за наращивания странами ядерных арсеналов, развала договоров о контроле над вооружениями и продолжающихся конфликтов. Тогда они показывали 89 секунд до полуночи или 23:58:31.