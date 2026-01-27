Трамп не знал о конфликтах, которые завершил

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не знал о существовании тех международных конфликтов, которые он завершил. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радиошоу Sid & Friends.

По словам Трампа, во время своей второй избирательной кампании он не знал о существовании ряда мировых конфликтов, которые он завершил после того, как стал президентом США во второй раз. Напомним, что сам Трамп заявляет, что смог завершить восемь войн — конфликты между Таиландом и Камбоджей, Израилем и Ираном, Руандой и Демократической Республикой Конго (ДРК), Индией и Пакистаном, Сербией и Косово, Египтом и Эфиопией, Арменией и Азербайджаном, Израилем и ХАМАС.

«Я не знал во время предвыборной гонки, что было восемь войн. Я даже не задумывался об этом, но в итоге завершил восемь войн», — заявил он.

Ранее Трамп заявил, что в скором времени может завершить еще один конфликт.