В Париже планируют провести марш за выход Франции из ЕС

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X призвал сторонников выйти на марш 31 января в Париже за выход Франции из Евросоюза.

По его словам, у республики тысяча причин выйти из объединения.

Среди них он перечислил: соглашение «Меркосур», соглашение между ЕС и Индией, миграционный пакт, угроза свободе мнений, аннулированные выборы, российско-украинский конфликт, вступление Украины в ЕС в 2027 году, контроль чатов, PfizerGate, заоблачные цены на энергоносители и коррупция.

До этого Филиппо заявил, что Франции необходимо выйти из Евросоюза, чтобы спасти сельское хозяйство страны на фоне возможного подписания соглашения о свободной торговле между ЕС и МЕРКОСУР.

Объединение МЕРКОСУР представляет собой общий рынок стран Южной Америки, включающий в себя Бразилию, Аргентину, Уругвай и Парагвай. Против соглашения ЕС и МЕРКОСУР активно выступают польские фермеры, которые в 2024 году устраивали по этому поводу акции протеста.