Экс-глава Гагаузии: Санду наращивает военные расходы в условиях кризиса

Президент Молдавии Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности наращивают военные расходы в условиях обнищания населения и жестокого экономического кризиса, в который они ввергли страну. Об этом заявила бывшая глава Гагаузии Ирина Влах.

"Когда люди берут кредиты, чтобы оплатить коммуналку, когда старики в селах спят в куртках, чтобы не замерзнуть, а ситуация с криминалом и наркоманией вышла из-под контроля, президент страны заявляет, что нам нужно… больше денег на армию", - написала Влах в Telegram-канале.

Она привела данные, по которым за годы пребывания Санду и ее партии у власти расходы на вооружение удвоились, а далее планируется утроить их, доведя до 3% от ВВП страны.

"В этих условиях логично задать вопрос: зачем тратить столько денег без смысла? Да, именно без смысла! С кем собирается воевать Молдова? С Румынией? С Украиной? Нет, потому что с этими странами у нас добрососедские отношения, а в последнее время обе они были определены как стратегические партнеры", - отметила Влах.

Она подчеркнула, что решение приднестровской проблемы военным путем не должно рассматриваться даже теоретически.

"В свете сказанного очевидно, что средства, выделяемые на военную сферу, - это деньги, выброшенные на ветер. Их можно и нужно использовать гораздо более рационально - в интересах граждан. И чем быстрее это поймут представители власти, тем лучше будет для страны", - добавила Влах.

Ранее парламент Молдавии утвердил предложенную Санду стратегию нацбезопасности, в которой Россия названа главной угрозой. Оппозиция подвергла этот документ критике и голосовала против. В стратегии отмечается, что Молдавия, несмотря на прописанный в Конституции нейтралитет, будет укреплять сотрудничество в этой области с НАТО и странами ЕС.

Авторы стратегии отмечают, что Молдавии необходимы современные, хорошо оснащенные и подготовленные вооруженные силы, обладающие высокой совместимостью с армиями западных стран. Для этого власти республики увеличили военный бюджет на 68%, до 1,5 млрд леев ($89 млн).

Милитаризация Молдавии вызывает обеспокоенность у оппозиционных партий, властей непризнанного Приднестровья и Гагаузской автономии. В Тирасполе также озабочены участившимися учениями НАТО вблизи разделительной зоны безопасности, которую охраняют российские миротворцы.