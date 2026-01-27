Президент США Дональд Трамп публично намекнул на скорое завершение украинского кризиса, заявив о готовности остановить затяжное противостояние. В интервью радиостанции WABC глава Белого дома сообщил, что его администрация уже добилась успехов в урегулировании ряда международных противоречий, и украинский вопрос станет следующим в этом списке. По словам американского лидера, дипломатическая развязка уже «находится на подходе».

Затрагивая тему своих миротворческих усилий, политик подчеркнул масштаб проделанной работы.

«Что насчет завершения восьми конфликтов и еще одного на подходе», — задался вопросом Трамп в эфире вещателя.

Эксперт спрогнозировал судьбу майского дедлайна США по Украине

Он особо отметил, что его главной мотивацией является гуманитарный аспект, добавив, что «хочет прекращения кровопролития» в зоне боевых действий.

Ранее в экспертных кругах активно обсуждалась информация о «дедлайне 15 мая», к которому администрация президента США планирует завершить основные этапы переговоров по Украине. Это связано со стремлением Вашингтона переключить внимание на внутреннюю повестку перед празднованием 250-летия независимости США летом 2026 года и сосредоточится на промежуточных выборах.