Нигерия осталась без электричества второй раз за последние пять дней

Вся Нигерия погрузилась во тьму из-за коллапса национальной электросети второй раз за последние пять дней. Без электричества оказалась федеральная столичная территория, в том числе сама столица Абуджа, сообщает газета The Guardian.

По данным Нигерийского независимого системного оператора - компании, уполномоченной государством контролировать работу энергосетей самой густонаселенной страны Африки, выработка электроэнергии упала с 4 тыс. до 219 мВт. Промышленные предприятия, офисы компаний и жилые дома вынуждены переключиться на генераторы и солнечные панели.

Последний раз Нигерия пережила подобный коллапс 23 января.

Ремонтные службы ведут обследование линий электропередачи для выяснения причин происшествия.