Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что урегулирование конфликта на Украине уже «на подходе». Об этом сообщает WABC.

«Что насчет завершения восьми конфликтов и еще одного на подходе», — сказал американский лидер.

Он также подчеркнул, что хочет прекращения кровопролития в конфликте.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп остается глубоко вовлеченным в процесс мирного урегулирования конфликта на территории Украины, прошедшие в Абу-Даби трехсторонние переговоры США, России и Украины стали историческими.

Левитт добавила, что трехсторонняя встреча в Абу-Даби стала историческими переговорами. По словам пресс-секретаря Белого дома, Трамп не теряет надежды на достижение урегулирования конфликта на Украине.

23 января Трамп заявил, что сторонам конфликта на Украине уже известны параметры мирного соглашения, и если Киев продолжит тянуть с его подписанием, то рискует потерять еще больше территорий. Эти слова президент США сказал после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Давосе, которая, по данным Financial Times, завершилась без подписания каких-либо документов, что стало неудачей для главы республики. Зеленский назвал встречу хорошей, однако отметил, что территориальный вопрос остается нерешенным.