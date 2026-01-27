Трамп выразил надежду, что урегулирование конфликта на Украине уже «на подходе»
Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что урегулирование конфликта на Украине уже «на подходе». Об этом сообщает WABC.
«Что насчет завершения восьми конфликтов и еще одного на подходе», — сказал американский лидер.
Он также подчеркнул, что хочет прекращения кровопролития в конфликте.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп остается глубоко вовлеченным в процесс мирного урегулирования конфликта на территории Украины, прошедшие в Абу-Даби трехсторонние переговоры США, России и Украины стали историческими.
Левитт добавила, что трехсторонняя встреча в Абу-Даби стала историческими переговорами. По словам пресс-секретаря Белого дома, Трамп не теряет надежды на достижение урегулирования конфликта на Украине.
23 января Трамп заявил, что сторонам конфликта на Украине уже известны параметры мирного соглашения, и если Киев продолжит тянуть с его подписанием, то рискует потерять еще больше территорий. Эти слова президент США сказал после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Давосе, которая, по данным Financial Times, завершилась без подписания каких-либо документов, что стало неудачей для главы республики. Зеленский назвал встречу хорошей, однако отметил, что территориальный вопрос остается нерешенным.