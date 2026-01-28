Орбан: угрозы из Киева не помешают отстаивать интересы венгров

Руководство Украины перешло допустимую черту в своих нападках на Венгрию и вмешательстве в ее внутренние дела.

Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, отметив, что отношения между двумя странами оказались в состоянии конфликта.

"Мы не стремились к конфликту, но уже несколько дней Венгрия находится под прицелом. Однако угрозы со стороны президента, министра иностранных дел и экстремистских военных группировок не помешают нам отстаивать интересы венгров", - написал Орбан в Х.

Он подтвердил, что, несмотря на эти угрозы, Венгрия не станет направлять Киеву деньги, которые будут потрачены на золотые ванны украинских олигархов, не допустит запрета на российские нефть и газ и не позволит Украине вступить в ЕС.

"До тех пор, пока в Венгрии будет национально ориентированное правительство, эти вопросы будут решаться не в Киеве и не в Брюсселе. Об этом знают и на Украине. Поэтому они хотят нового, дружественного Украине правительства в Будапеште и поэтому постоянно нам угрожают", - заявил премьер.

27 января по его указанию венгерский МИД вызвал посла Украины в Будапеште, чтобы выразить ему протест в связи с вмешательством Украины во внутренние дела Венгрии, в том числе в предстоящие 12 апреля парламентские выборы.