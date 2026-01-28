Орбан: угрозы из Киева не помешают отстаивать интересы венгров

Руководство Украины перешло допустимую черту в своих нападках на Венгрию и вмешательстве в ее внутренние дела.
Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, отметив, что отношения между двумя странами оказались в состоянии конфликта.
Он подтвердил, что, несмотря на эти угрозы, Венгрия не станет направлять Киеву деньги, которые будут потрачены на золотые ванны украинских олигархов, не допустит запрета на российские нефть и газ и не позволит Украине вступить в ЕС.
27 января по его указанию венгерский МИД вызвал посла Украины в Будапеште, чтобы выразить ему протест в связи с вмешательством Украины во внутренние дела Венгрии, в том числе в предстоящие 12 апреля парламентские выборы.