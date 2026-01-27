Писториус рассказал о переговорах о миссии НАТО в Гренландии

Министр обороны ФРГ Борис Писториус считает, что НАТО сможет договориться по вопросу проведения совместной миссии "Арктический часовой" (Arctic Sentry) в Гренландии.

"Переговоры, по моим сведениям, проходят хорошо. Пока на уровне военных", - утверждал он, выступая в Берлине на конференции, организованной Торгово-промышленной палатой Германии.

При этом министр выразил убеждение, что в этой миссии примут участие и США.

Ранее глава МИД Великобритании Иветт Купер в интервью газете The Daily Mirror заявила, что Лондон выступает за создание миссии "Арктический часовой" в рамках НАТО для обеспечения безопасности Гренландии. Британский министр утверждала, что с угрозами в области безопасности в Арктике якобы сталкиваются многие страны - члены альянса, в том числе Великобритания, Канада, США и Норвегия.