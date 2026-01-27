ХАМАС требует возобновить работу КПП "Рафах" на границе с Египтом

Палестинское движение ХАМАС потребовало в кратчайшие сроки наделить Палестинский комитет управления Газой всеми полномочиями, в том числе - обеспечить работу контрольно-пропускного пункта "Рафах" на границе между анклавом и Египтом. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале радикалов.

© Global look

"Мы вновь требуем, чтобы Национальный комитет в кратчайшие сроки наделили всеми необходимыми полномочиями для управления Газой, включая возобновление работы КПП "Рафах" в обе стороны и начало реконструкции сектора", - говорится в сообщении.

В ХАМАС также раскритиковали власти Израиля за отказ от выдачи палестинской стороне "нескольких тысяч тел погибших" в обмен на останки погибших в Газе заложников.

25 января канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху объявила о решении открыть в ограниченном режиме КПП "Рафах" после того, как останки последнего заложника Рана Гвили будут возвращены на родину. Тело пленника было опознано и репатриировано на следующий день, 26 января, однако о возобновлении работы погранперехода пока не сообщалось.

9 октября 2025 года Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана президента США Дональда Трампа. На следующий день в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории анклава. 13 октября ХАМАС освободил 20 израильских заложников и начал передачу Израилю останков 28 погибших пленных.