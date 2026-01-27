Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ночные удары по Одессе нанесли огромный ущерб энергетической системе региона. Соответствующий пост во вторник, 27 января, появился в его социальных сетях.

— Разрушения огромные. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в рабочее состояние, — приводит его слова RT.

Официальной информации о ночных ударах по региону со стороны Министерства обороны РФ не поступало.

Однако днем ранее в оборонном ведомстве отчитались, что российские военнослужащие поразили объекты энергетической инфраструктуры, которые использовались Вооруженными силами Украины. Также стало известно, что ВС РФ нанесли удар по пунктам временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.

25 января также сообщалось, что российские войска поразили объект энергетической инфраструктуры, обеспечивающий деятельность военно-промышленного комплекса Украины. По данным Минобороны РФ, группировка войск «Днепр» поразила формирования механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Орехова и Преображенки Запорожской области.