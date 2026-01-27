Эксперт спрогнозировал судьбу майского дедлайна США по Украине

Политолог-американист Малек Дудаков заявил, что многие дедлайны США по украинскому урегулированию срывались, поэтому Вашингтон может продолжить переговоры и после 15 мая - нового крайнего срока. Об этом эксперт рассказал News.ru.

В Верховной раде ранее сообщили, что США пригрозили выйти из переговоров по Украине, если до 15 мая стороны не придут к соглашению. В конце декабре в Вашингтоне заявили, что у США нет дедлайнов по украинскому урегулированию.

«Публично говорили о дедлайне до Дня благодарения, потом до Рождества, теперь 15 мая. Все предыдущие дедлайны, как мы знаем, у администрации США постоянно срывались», - так эти новости прокомментировал Дудаков.

Он добавил, что новый крайний срок тоже может сорваться. Политолог указал, что летом 2026 года стартует активная фаза подготовки к выборам в Конгресс США, поэтому американцам будет «не до Украины».

По мнению Дудакова, власти США попытаются «закрыть украинский гештальт» в ближайшие месяцы. Американист считает, что президент Дональд Трамп надеется добиться прорыва по Украине за весенние месяцы.