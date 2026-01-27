Пока вы не уснули: реакция Зеленского на удар по Одессе и помощь Алиева Киеву

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Зеленский сделал паническое заявление после удара по Одессе

© ТАСС/ZUMA

Масштабная атака беспилотников на Одессу, произошедшая в ночь на 27 января, привела к критическому повреждению энергетической системы региона.

Владимир Зеленский опубликовал в своем телеграм-канале экстренное заявление, в котором сообщил, что по городу было выпущено более 50 дронов, основной целью которых стали объекты генерации и распределения электроэнергии. Энергетическая компания ДТЭК «Одесские электросети» подтвердила серьезность инцидента словами "разрушения колоссальные".

Путин приехал на могилу брата

Президент России Владимир Путин приехал на Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге в день 82-й годовщины снятия блокады Ленинграда. Об этом пишет РИА Новости.

Глава государства поместил венок к подножию монумента «Мать-Родина». Кроме того Путин возложил букет красных к братской могиле, где также похоронен его брат Виктор, в 1942 году ставший жертвой блокады.

Алиев распорядился отправить помощь Украине

Азербайджан отправил партию гуманитарной помощи Украины. Об этом распорядился президент республики Ильхам Алиев, передает Caliber.

«Отправка гуманитарной помощи была обеспечена Министерством энергетики на основании соответствующего распоряжения Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева», — указано в сообщении.

Стармер испугался гнева Трампа

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не хочет, чтобы первый с 2018 года визит в КНР воспринимался как шаг против США. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«В отличие от своего канадского коллеги Марка Карни, премьер-министр Великобритании не хочет, чтобы его важный визит в Пекин воспринимался как попытка дистанцироваться от США и президента Дональда Трампа», — говорится в материале.

Названа причина встречи Зеленского и Тихановской

Президент Украины Владимир Зеленский изменил политику Киева в отношении Белоруссии и находящейся в Литве белорусской оппозиции после отставки второго главы своего офиса Андрея Ермака, который не желал выстраивать отношения со Светланой Тихановской.

Об этом пишет издание «Украинская правда» («УП») со ссылкой на бывшего украинского посла по особым поручениям в Белоруссии Игоря Кизима и анонимных представителей офиса украинского лидера.

Российский суд постановил арестовать Тимошенко

Российский суд постановил заочно арестовать украинского политика Юлию Тимошенко. Об этом со ссылкой на Генпрокуратуру сообщает ТАСС

По решению суда, подозреваемая по делу о распространении фейковой информации о Вооруженных силах России объявлена в международный розыск. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Тимошенко. Уголовное дело направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Автомобилисты начали массово отказываться от сервиса у дилеров

Большинство российских автомобилистов (52 процента) обслуживают свои машины не у официальных дилеров. Они предпочитают обращаться к мастерам из несертифицированных станций технического обслуживания (СТО) и частникам. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на данные исследования онлайн-платформы Uremont.

В ходе опроса, в котором приняли участие более двух тысяч человек, выяснилось, что к дилерам за обслуживанием автомобилей обращаются только 45 процентов водителей.

В США увидели сигнал Кремля Белому дому после слов Медведева

Судя по заявлениям зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева об отсутствии реакции США на предложение по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), Кремль ждет ответа от Белого дома, пока срок действия соглашения не истечет. Об этом пишет американский журнал Newsweek.

«Комментарии Медведева свидетельствуют о том, что Россия ожидает ответа от администрации Трампа в преддверии истечения срока действия договора СНВ-3», — говорится в материале.

Пираньи устроили кровавый пир из туристов на популярном курорте

В бразильском штате Баия пострадали туристы. В реке Парагуасу в муниципалитете Яку пираньи атаковали людей, решивших искупаться. В результате не менее 10 человек получили серьезные травмы. Подробностями делится издание Daily Mirror.

Нападение хищных рыб произошло в воскресенье на популярном у туристов участке реки. Многочисленные пострадавшие получили рваные раны ног - в основном стоп и лодыжек. Шокирующие фотографии с места происшествия запечатлели жертв с окровавленными бинтами.

Фицо выступил с экстренным предупреждением

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с экстренным заявлением, в котором назвал решение Европейского союза об окончательном отказе от российского газа «энергетическим самоубийством».

В ходе пресс-конференции, транслировавшейся словацким телеканалом ТА3, политик подчеркнул, что Брюссель добровольно уничтожает экономическую стабильность континента. Это произошло на фоне официального одобрения Советом ЕС запрета на импорт сжиженного природного газа из России с начала 2027 года и трубопроводного топлива — с осени того же года.

