Алиев распорядился отправить помощь Украине

Азербайджан отправил партию гуманитарной помощи Украины. Об этом распорядился президент республики Ильхам Алиев, передает Caliber.

«Отправка гуманитарной помощи была обеспечена Министерством энергетики на основании соответствующего распоряжения Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева», — указано в сообщении.

Отмечается, что Украине было отправлено электротехническое оборудование с Сумгайытского технологического парка.

