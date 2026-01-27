Стали известны подробности работы ЦРУ на территории Венесуэлы

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США работает над установлением постоянного американского присутствия на территории Венесуэлы. Об этом сообщает телеканал CNN.

«По данным многочисленных источников, знакомых с ходом подготовки, ЦРУ втайне работает над обеспечением постоянного американского присутствия в Венесуэле», — сказано в публикации.

Как утверждается, в краткосрочные задачи представителей США в Венесуэле входит установление неформальных контактов с членами различных фракций правительства страны и оппозиционными деятелями, а также выявление лиц, представляющих угрозу Соединенным Штатам. По данным телеканала, в ходе недавнего визита в Венесуэлу директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил новому руководству страны, что республика «больше не может быть убежищем для противников США», к которым в Вашингтоне относят Россию, Китай и Иран.

Ранее уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что страна должна перестать руководствоваться иностранными принципами и «приказами Вашингтона» в своей политике.