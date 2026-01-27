Уиткофф заявил об историческом дне

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф назвал историческим день возвращения последнего заложника радикального палестинского движения ХАМАС.

Об этом он написал в своем аккаунте социальной сети Х.

«Вчера был исторический день. Последний оставшийся заложник в Газе, офицер Ран Гвили, вернулся домой к своей семье в Израиль. 7 октября (день нападения ХАМАС на Израиль — прим. «Ленты.ру») он отправился спасать жизни, а вчера вернулся, чтобы обрести покой в ​​Израиле», — отметил представитель Белого дома.

По словам Уиткоффа, возвращение все заложников в секторе Газа является «монументальным и историческим достижением, которое мало кто считал возможным». Он также подчеркнул, что это стало возможным благодаря «неустанной работе» американского лидера.

Ранее Трамп сообщил, что США помогли вернуть всех заложников израильской стороне, которые находились в Газе. Он назвал работу своей команды потрясающей, отметив, что «многие считали это невозможным».