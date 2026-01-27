Орбан считает, что лидеры ЕС ввергнут Европу в долги ради Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Европы никогда не получат назад деньги, которые у них хочет забрать Еврокомиссия на финансирование Украины.

© kremlin.ru

«Брюссель ввергнет всю Европу в долги ради финансирования Украины», — написал венгерский лидер 27 января в соцсети.

Также Орбан добавил, что лидеры Евросоюза намерены предоставить многомиллиардную помощь украинскому режиму за счет общего займа стран сообщества.

Решение о совместном займе стран ЕС на сумму 90 миллиардов евро с целью покрытия финансовых потребностей Украины на 2026 и 2027 годы было принято на саммите ЕС в декабре прошлого года. Кредит будет обеспечен за счет бюджета ЕС, так как лидеры стран сообщества не смогли договориться об использовании российских активов.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что кредит Украине будет разделен на две неравные части: 60 миллиардов евро пойдут на военные закупки, а 30 миллиардов евро — на поддержку бюджета.