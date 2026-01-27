Германия решила искать новых партнеров

Германия должна искать новых партнеров в свете меняющегося глобального порядка.

Об этом заявила министр экономики ФРГ Катерина Райхе, сообщает Reuters.

«Мир стал более неопределенным, и альянсы, которым мы доверяли и на которые полагались, начинают рушиться. Это не означает, что нужно от них отказываться. Скорее нужно продолжать работать вместе, как бы сложно это ни было бы в некоторых случаях. И, прежде всего, искать новых партнеров», — сказала она.

В частности, Райхе упомянула Южную Америку, Индию, Ближний Восток, Канаду, Австралию, а также страны Азии, включая Малайзию.

Как отмечает агентство, комментарии министра отражают растущую неопределенность относительно того, какую роль США будут играть в будущем после введения американским лидером Дональдом Трампом пошлин на ключевых союзников, таких как Канада и Европейский союз.

Германия договорилась с Данией о совместном проекте на ее острове

Ранее Германия и Дания договорились о совместном создании энергетического хаба на острове Борнхольм в Балтийском море. Уточняется, что энергоузел будет предназначен для передачи электроэнергии от морских ветропарков в энергосистемы обеих стран.