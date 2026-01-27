Племянница Трампа утверждает, что у него может быть болезнь Альцгеймера

Племянница президента США Дональда Трампа Мэри заявила, что у него может быть болезнь Альцгеймера. Об этом пишет журнал New York Magazine.

© Газета.Ru

Такое предположение она сделала, основываясь на выражении лица, напоминающем ей отца президента, — «олень, застывший в свете фар».

«Иногда кажется, что он совершенно не ориентируется во времени и пространстве», — сказала родственница лидера Соединенных Штатов.

14 января министр здравоохранения США Роберт Кеннеди — младший удивился тому, что глава государства до сих пор жив, ведь он плохо питается. По его словам, Трамп ест очень вредную еду, а именно McDonald's, конфеты и диетическую колу. Он постоянно пьет диетическую колу. Кеннеди также рассказал, что во время путешествий с лидером Соединенных Штатов складывается впечатление, что он питается «вредностями» на ежедневной основе.

Cам Трамп, отметил глава ведомства, утверждает, что питается правильно, но предпочитает фастфуд, когда находится в дороге.

