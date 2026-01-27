Экс-премьер Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко частично оспорила меру пресечения. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) разрешил ей свободно передвигаться по стране и снял запрет на общение с народными депутатами.

© Global look

«Согласно трансляции заседания, суд оставил залог без изменений, но отменил ограничения на выезд за пределы Киевской области и контакты с парламентариями», – сообщают украинские СМИ.

Теперь Юлия Тимошенко может свободно перемещаться по всей территории Украины и общаться с любыми депутатами Верховной рады.

Экс-премьер обвиняли в подкупе депутатов с целью влияния на результаты парламентских выборов. Сама Тимошенко отрицает вину, называя дело политической провокацией накануне президентских выборов, тогда как Владимир Зеленский утверждает обратное.

Правоохранители опубликовали данные из декларации Тимошенко. Так, в 2024 году на счетах экс-премьера и ее супруга находилось более пяти миллионов долларов. Суд арестовал имущество политика, но не затронул ее личные счета. Позже за Тимошенко внесли полную сумму залога.

Ранее правоохранители провели обыски в мэрии Киева. Расследование связано с решением Киевсовета 2020 года о выпуске облигаций внутренних местных займов.