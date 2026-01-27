Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с экстренным заявлением, в котором назвал решение Европейского союза об окончательном отказе от российского газа «энергетическим самоубийством». В ходе пресс-конференции, транслировавшейся словацким телеканалом ТА3, политик подчеркнул, что Брюссель добровольно уничтожает экономическую стабильность континента. Это произошло на фоне официального одобрения Советом ЕС запрета на импорт сжиженного природного газа из России с начала 2027 года и трубопроводного топлива — с осени того же года.

Глава словацкого правительства убежден, что за этим шагом стоят не экономические интересы, а опасные идеологические установки. «Это завершение энергетического самоубийства Европейского союза. За это глупое идеологическое решение мы все заплатим», — предупредил политик. По его словам, последствия такой политики уже ощущаются, и ситуация будет только усугубляться.

Особое внимание Фицо уделил истинным мотивам европейских чиновников, которые, по его мнению, игнорируют здравый смысл.

«Это решение было принято только по причине ненависти к Российской Федерации. Я отвергаю ненависть в виде качества, которое должно определять международные отношения», — резюмировал премьер-министр.

Фицо сравнил Евросоюз с массажным салоном, которому нужна замена персонала

Согласно утвержденному графику, импорт российского СПГ в страны союза должен прекратиться с 1 января 2027 года, а трубопроводного газа — с 30 сентября того же года. Для Братиславы ситуация осложнилась еще в начале 2025 года, когда украинские власти в одностороннем порядке остановили транзит через свою территорию. Это решение ежегодно обходится Словакии в 500 миллионов евро недополученных сборов. Чтобы избежать коллапса, республика была вынуждена переориентироваться на поставки через «Турецкий поток».