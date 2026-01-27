Молдавия выступает за мирное урегулирование приднестровского конфликта. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram-канале.

«Я спросил [президента Молдавии] Майю Санду, собирается ли Молдова решать проблему Приднестровья», — написал нардеп.

Он задал вопрос в рамках выступления молдавского лидера на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Гончаренко опубликовал видео с заседания. Санду ответила на вопрос депутата Рады о будущем Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). По ее словам, Молдавия последовательно отстаивает идею мирного урегулирования конфликта, стремясь поддерживать стабильность в регионе.

Ранее молдавский лидер подчеркнула, что Приднестровье пока не находится под властью Кишинева, намекнув о скором изменении ситуации. В январе Санду заявила, что безопасность Молдавии может быть обеспечена объединением с Румынией.