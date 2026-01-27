Что происходит в мире сегодня: «сделка всех времен» и пуск ракеты КНДР

Во вторник, 27 января, в Сеуле заявили о пуске северокорейской ракеты в сторону Японского моря. В этот же день ЕС и Индия сообщили о заключении «сделки всех времен».

Северная Корея выпустила снаряд в сторону Японского моря

Северная Корея 27 января выпустила как минимум один «неопознанный снаряд» в сторону Японского моря. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на южнокорейское военное командование.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи не предоставил подробностей. До этого, 4 января, КНДР произвела запуск баллистических ракет в сторону Восточно-Китайского моря. В тот момент президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён готовился отправиться в Пекин на саммит с председателем Китая Си Цзиньпином.

ЕС и Индия заключили «сделку всех времен»

Индия и ЕС во вторник заключили долгожданное соглашение, которое предусматривает снижение пошлин на большинство товаров с целью стимулировать двустороннюю торговлю и снизить зависимость от США. Об этом сообщает Reuters. Ожидается, что соглашение позволит удвоить экспорт ЕС в Индию к 2032 году за счет отмены или снижения тарифов на 96,6 процента товаров, реализуемых в рамках соглашения, и приведет к экономии четырех миллиардов евро на пошлинах для европейских компаний.

В заявлении министерства торговли Индии говорится, что ЕС снизит пошлины на 99,5 процента индийских товаров в течение семи лет, при этом пошлины будут обнулены на индийские морепродукты, изделия из кожи и текстиля, химикаты, резину, цветные металлы, драгоценные камни и ювелирные изделия. Сельскохозяйственная продукция - соя, говядина, сахар, рис и молочные продукты - исключена из сферы действия торгового соглашения. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что это соглашение «во всем мире называют главной сделкой всех времен». Торговые переговоры между ЕС и Индией, длившиеся два десятилетия, набрали обороты после того, как Вашингтон ввел 50-процентную пошлину на некоторые индийские товары, и США начали угрожать захватом Гренландии.

Трамп повысил пошлины для Южной Кореи

Президент США Дональд Трамп повысил пошлины на товары из Южной Кореи с 15 до 25 процентов. В своей соцсети Truth Social Трамп заявил, что законодательное собрание Южной Кореи не выполняет условия соглашения с США.

Трамп и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён достигли соглашения 30 июля 2025 года, подтвердив договоренности 29 октября. Президент США заявил, что корейское законодательное собрание до сих пор не утвердило сделку. Трамп отметил, что повышение пошлин затронет автомобили, лесоматериалы и фармацевтические препараты.

Французские депутаты одобрили запрет соцсетей для детей

Национальное собрание Франции в первом чтении одобрило законопроект, запрещающий лицам младше 15 лет использовать соцсети, сообщает France Info. Исключение составляют некоторые образовательные платформы, а также «частные службы обмена сообщениями». Инициатива будет вынесена на обсуждение в Сенате в ближайшие недели.

Законопроект полностью поддерживается правительством и президентом Франции Эммануэлем Макроном, которые утверждают, что запрет необходим для защиты здоровья подростков. Вторая статья законопроекта первоначально предлагала запретить использование мобильных телефонов в средних школах с 1 сентября 2026 года, но впоследствии она была переписана. В новой версии использование телефонов «запрещается во время уроков» и «в коридорах», но разрешается в «специально отведенной зоне двора».

Украину обвинили во вмешательстве в дела Индонезии

Российский посол в Джакарте Сергей Толченов заявил, что украинское посольство вмешивается во внутренние дела Индонезии и мешает работе местных СМИ. Об этом пишут «Известия».

Толченов заявил, что украинские власти оказывают давление на индонезийских журналистов, посетивших Донбасс. Он назвал это нарушением принципов свободы выражения мнения и права на осуществление журналистской деятельности.