«Конец красивой сказки»: дипломатический кризис в ЕС набирает обороты

Попытки Дональда Трампа присоединить Гренландию вызвали дипломатический кризис и рассорили европейцев. Как развивается ситуация, и откажется ли Вашингтон от притязаний на остров, входящий в состав Датского королевства, разбиралось РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп неоднократно подчеркивал необходимость американского контроля над Гренландией, отмечая, что это является приоритетом национальной безопасности страны. В Белом доме заявили, что Трамп рассматривает различные варианты решения этого вопроса, включая «использование американских военных».

Позиция Трампа по вопросу Гренландии вызвала дискуссию о судьбе НАТО и резкое охлаждение американо-европейских отношений. При этом, по словам министра иностранных дел Дании Ларса Лекке Расмуссена, пока так и не удалось убедить Вашингтон отказаться от долгосрочной цели установить более плотный контроль над Гренландией.

Натовский сговор

Американские издания отмечают, что в ходе встречи на экономическом форуме в Давосе Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте обсудили возможность суверенитета над сравнительно небольшими территориями в Гренландии для строительства военных баз.

При этом Трамп заявил, что компромисс найден и отменил десятипроцентные пошлины для европейских союзников, выступивших на стороне Дании. Однако, по словам американского лидера, пока согласована лишь «концепция сделки».

По информации Bloomberg, Вашингтон добивается отмены любых ограничений на размещение американских военных объектов на острове. На этом фоне премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что генсек НАТО не имел права вести переговоры от лица Копенгагена.

«Все, что касается нашего суверенитета и будущего Гренландии, мы обсудим в другом месте. (…) Гренландия — часть Дании», — заверила она.

Опрос же социологического центра Eurobazooka свидетельствует о том, что более половины респондентов назвали Трампа врагом Европы, а 44% считают его диктатором. С другой стороны, возможность войны с США допускают только 21% европейцев.

Большинство стран Евросоюза отказались войти в «Совет мира»

А глава правительства Канады Марк Карнит в свою очередь заявил о конце «красивой сказки и начале жесткой реальности», так как международное право не соблюдается. Он отметил, что западные страны долгое время закрывали глаза на действия США, но «невозможно жить во лжи взаимной выгоды от интеграции, когда интеграция становится источником вашего подчинения».

Раскол Европы

Раскол Европы очевиден и усиливается дискуссия об автономности, которую поддерживают Париж и Лондон, работая над созданием европейского ядерного зонтика и укреплением экономики, отметил начальник отдела страновых исследований Института Европы РАН Владислав Белов.

Однако, по его словам, процесс идет медленно.

«В то же время канцлер ФРГ Фридрих Мерц не теряет надежду остаться младшим партнером Трампа, что подрывает общие усилия», — констатировал эксперт.

В свою очередь директор Института Европы РАН Алексей Громыко обратил внимание на то, что, несмотря на разногласия по Гренландии, в Европе проходят крупнейшие учения НАТО с участием США.

«Отрабатывают переброску армий, чтобы противостоять России. Финляндия отказалась от запрета на пехотные мины, Великобритания разрабатывает новые ракеты. В целом европейцы готовятся к войне в 2030-м», — указал он.

При этом главный научный сотрудник Центра арктических исследований Института Европы РАН Сергей Гриняев уверен, что вопрос с принадлежностью Гренландии не закрыт.

«В XX веке стратегическое значение Гренландии увеличилось. Трамп хочет юридически закрепить остров за Вашингтоном, чтобы усилиться в Арктике и получить доступ к местным полезным ископаемым… К 250-летию независимости Штатов конфликт вновь вырвется наружу. Попытки НАТО сгладить ситуацию ни к чему не приведут», — полагает эксперт.

Он также предупредил, что следующей в планах Трампа стоит Канада, которая с точки зрения американского лидера, «тоже не способна защитить себя».

Президент США Дональд Трамп ранее заявил о необходимости присоединения Канады. Он отмечал, что американцы «платят сотни миллиардов долларов за субсидирование Канады» и без этих денег она перестанет существовать как жизнеспособная страна. А 4 марта глава Белого дома объявил о введении пошлин в размере 25% на товары из Канады и Мексики. Трамп отметил, что урегулировать ситуацию Оттава может, став 51-м штатом США.